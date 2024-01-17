社評：中國不尋求改變現行國際秩序另起爐灶

中評社北京1月17日電（評論員 喬新生）當地時間1月9日，中共中央對外聯絡部部長劉建超應邀在美國對外關係委員會發表演講。他強調中國是現行國際秩序的創建者、受益者、維護者，不尋求改變現行國際秩序，更不會另起爐灶，再搞一套所謂新秩序。



這番表態被一些西方新聞媒體曲解。他們認為中國國際戰略實質性變化，不再挑戰美國主導的國際秩序。這既是對國際秩序的歪曲，同時也是對中國對外戰略的嚴重誤導。



國際秩序發展大體上經過兩個階段：第一個階段是建立在威斯特伐利亞和約基礎之上的國際秩序。早在1648年，西歐城邦國家簽署一系列條約，樹立了主權概念，形成了近代意義上的國際秩序。該國際秩序具有以下幾個特點：第一，強調主權原則；第二，確立了尊重主權的原則。第三，初步解決了政教之間的關係，為政教分離打下了基礎。這種建立在主權基礎之上的國際關係，構成了歐洲地緣政治秩序。隨著西歐國家對外擴張，這種建立在主權基礎之上的國際秩序在世界其他地方逐步推廣開來，為現代國際秩序的產生打下了基礎。



第二個階段是建立在聯合國憲章基礎之上的國際秩序。第二次世界大戰結束之後，絕大多數國家充分意識到，維護世界和平，必須確立和平共處的基本原則。聯合國成員在主權原則基礎之上，確立了國家不分大小一律平等，尊重國家主權的基本原則。《中華人民共和國對外關係法》重申，“中華人民共和國堅持獨立自主的和平外交政策，堅持互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的五項原則”。“中華人民共和國維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序”。



維護現行國際秩序，不僅是中國對國際社會作出的莊嚴承諾，同時也是中國對外關係發展的神聖職責。中國在任何情況下都將“維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則”。



但現在的問題是，國際秩序正遭受前所未有的重大挑戰。上了世界冷戰結束之後，美國作為世界上獨一無二的霸權國家，實行單邊主義，動輒發動戰爭，顛覆其他國家的政權。美國是國際秩序的破壞者。

