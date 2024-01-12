選前切割馬　侯友宜下重注護本土票

侯友宜板橋選前之夜，未邀請馬英九到場。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月12日電（記者 楊騰凱）馬英九受訪談兩岸關係，綠營狂打，由於鄰近大選，時機敏感，中國國民黨2024候選人侯友宜選擇切割馬，表態與馬想法不同，甚至連12日晚間的選前之夜也沒有邀馬到場。侯大動作與馬保持距離，看來是決定全力押寶本土票，就怕本土選民流失。



國民黨侯友宜、趙少康12日晚間在新北市板橋第一運動場前廣場舉行“贏回“中華民國”，選前之夜”造勢晚會，與會成員包括國民黨主席朱立倫、國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜、前“立法院長”王金平、國民黨台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等。原本前台大校長管中閔也會到場助講，但管臨時身體不適，沒有出席。



侯友宜競選辦公室最後宣佈有25萬人到場。



選前之夜這麼重要的大型造勢場合，國民黨少數有執政經驗，而且對正藍軍很具有號召力的馬英九竟然沒有受邀到場，關鍵就是馬在選前提出“信習論”遭到綠營窮追猛打，投票日將近，任何風吹草動都可能導致選情出現不可預知的變化，不過朱立倫對外說法是，沒邀馬到場是擔心馬再受到攻擊。



針對馬英九的發言，侯友宜切割的態度非常明確，事發後第一時間就說自己想法和馬不太一樣，後續幾次受訪態度都沒變。退一步來看，侯表態與馬看法不一樣，切割馬英九可能的效應，或許是可以避免本土票受到動搖，畢竟侯是國民黨歷來出身最本土的大選候選人，這次選舉對中南部耕耘也很深，確實有空間打破民進黨對南部、本土選票的長期壟斷，只要能降低民進黨南部得票，加上國民黨鞏固北部傳統優勢，然後中部再發揮台中市長盧秀燕的戰力，大選突圍機率也會增加。

