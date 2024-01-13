【
大
中
小
】 【
打 印
】
快訊：柯文哲、吳欣盈分別現身投票
http://www.CRNTT.com
2024-01-13 08:15:14
中評社台北1月13日電／台灣2024“總統”大選今（13）日舉行，民眾黨“總統”候選人柯文哲稍早赴金甌女中投票。民眾黨“副總統”候選人吳欣盈也赴吳興國小投票。
投票時間從上午8點起至下午4點止，民眾出門投票前，需備好投票三寶：身份證、印章、投票通知單。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
柯文哲造勢 最後全場一起歡樂跳“炸裂”
(2024-01-13 00:27:40)
柯選前之夜溫情喊話催票 要支持者莫放棄
(2024-01-12 23:01:59)
侯友宜全文：藍白集中力量明天才不會後悔
(2024-01-12 22:45:57)
中評關注：柯P造勢人潮爆棚 選舉結果難料
(2024-01-12 20:29:55)
柯文哲造勢線上下35萬人 氣氛嗨如嘉年華
(2024-01-12 19:52:55)
柯凱道造勢晚會人潮爆滿 晚上6點破10萬人
(2024-01-12 18:43:24)
爆棚！柯選前之夜1.8萬張椅子已坐滿
(2024-01-12 18:02:36)
柯文哲車掃路過台北台大外夜市 支持者熱情
(2024-01-12 16:59:58)
藍訴求不能接受綠白合作！侯友宜喊話柯
(2024-01-12 15:25:03)
柯文哲自稱對日最親善 兒子在日本讀書
(2024-01-12 14:27:34)