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快訊：柯文哲、吳欣盈分別現身投票
http://www.CRNTT.com   2024-01-13 08:15:14


　　中評社台北1月13日電／台灣2024“總統”大選今（13）日舉行，民眾黨“總統”候選人柯文哲稍早赴金甌女中投票。民眾黨“副總統”候選人吳欣盈也赴吳興國小投票。

　　投票時間從上午8點起至下午4點止，民眾出門投票前，需備好投票三寶：身份證、印章、投票通知單。

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