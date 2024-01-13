快訊：柯文哲、吳欣盈分別現身投票

中評社台北1月13日電／台灣2024“總統”大選今（13）日舉行，民眾黨“總統”候選人柯文哲稍早赴金甌女中投票。民眾黨“副總統”候選人吳欣盈也赴吳興國小投票。



投票時間從上午8點起至下午4點止，民眾出門投票前，需備好投票三寶：身份證、印章、投票通知單。