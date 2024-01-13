中評社北京1月13日電／2023年，上海港集裝箱吞吐量突破4900萬TEU（標準箱）大關，連續第14年蟬聯全球第一。這顯示上海作為國際航運中心功能不斷完善，全球航運資源配置能力不斷提升。我國港口貨物吞吐量正以4%左右的增速不斷發展升級，在面臨巨大市場需求下，我國港口發展正向高效率、智能化不斷轉型。依靠新技術賦能、塑造新業態，打造新格局，中國經濟高質量發展正在從“新”出發。



新技術為中國經濟高質量發展提供了新動能。習近平總書記指出，“創新是引領發展的第一動力，是建設現代化經濟體系的戰略支撐”。如今經濟全球化帶來的無限選擇，讓需求不斷萌發，國際市場正在由一個個集裝箱所聯結。以上海港為例，作為全球貿易的重要樞紐，新技術的引入不僅提高了其集裝箱吞吐量，還增強了產業鏈與供應鏈的內生動力。相較於傳統碼頭，應用了新技術的自動化碼頭不僅可實現集裝箱裝卸、水平運輸等環節的全流程自動化作業，有效降低碼頭用工成本，提高碼頭運轉效率和安全作業水平。而且人工智能的採用，也極大提升了供應鏈中的智能決策效率，加快其自身對市場變化的響應速度，提高港區社會、經濟和環境的綜合效益。



新技術的不斷應用，正為中國傳統港口向智慧港口的躍遷提供有力支撐。2023年1—11月，全國港口共計完成貨物吞吐量155.1億噸，同比增長8.4%。人工智能、自動化、物聯網等新技術正不斷增添港口貿易發展的內生動力，穩固中國產業鏈供應鏈在國際貿易中的關鍵地位。內貿憑借更為順暢的流通、智能化的管理和服務提升產業鏈的整體效能；外貿借助港口數字化，改進海外市場的接入和服務能力，提升國際貿易的競爭力。這使得一大批新業態在新技術的加持下應運而生，為中國經濟發展提供更多的可能。新技術的不斷應用，為中國經濟高質量發展不斷提供新動能，不斷釋放中國經濟的強大潛力。



新技術塑造新業態，為中國經濟高質量發展提供新引擎。當前港口與其他產業功能的有機結合，使得港口貿易快速成長，幫助港口實現服務模式和業態的創新。“港口+製造”“港口+電商”“港口+供應鏈”等新業態模式逐步成型，為港口經濟發展提供了新引擎。商務部數據顯示，2023年前三季度跨境電商進出口額達1.7萬億元，同比增長14.4%，占同期貨物貿易進出口比重的5.5%。跨境電商、數字貿易等新業態正充分利用港口貨物轉運功能，不斷激活國際分銷、流通加工以及高效的通關服務，讓港口從簡單的物流節點向綜合供應鏈服務中心轉型。新業態的不斷豐富，為中國經濟高質量發展提供更多新引擎，也讓中國經濟的韌性不斷增強。

