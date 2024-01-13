中評社北京1月13日電／现在哈尔滨的热度非同一般，“尔滨”兄弟火成这样，东北人都高兴，珍惜机遇，而没有嫉妒。像沈阳，把老北市的动感标识——飞天凤凰大大方方地借给哈尔滨，一起把文旅之火烧得更旺些。有热度八方助力，“东北虎”抱起团来，谁能小觑？



哈尔滨火起来了，想进一步推动东北全面振兴，要先提振人心人气。而人气的突破口，当然在精耕城市魅力的表现张力上。倾其所有，竭尽所能。好客的东北人，有什麼好东西都想往外掏，拿来“待且”(待客)。冰雪是东北的“冷招牌”，宠爱是东北的“热招牌”。两张牌打出来，南方“小土豆”们怎能不喜欢？



遊客大老远奔赴东北，能不能在哈尔滨、长春、沈阳、大连等地都走一走、停一停？能不能来东北腹地深度游，“顺道”瞭解东北更多的好、整体的好？东北好景美食新鲜体验还有很多，就像东北各地文旅局的吆喝：来就玩透，东北三省一个也别“省”。



抱团，不妨把长项变強。东北文化一家亲，各地方言浸润的幽默感让那么多“逗乐视频”网上热传，相声、二人转、脱口秀让人忍俊不禁。冰雪塑就北国风光，文化构筑精神內核。如果功夫都放在风景上，文旅消费就“少了一半”。抱团，不妨把短项拉长。东北的宝贝不衹有“冻梨”，主要是知名度没打出来。“黑吉辽”三省很早就在谋划合作共赢，东北旅遊景区联盟是中国第一个跨省区域性景区协作组织。如今还要加把劲，三省共建东北客源输送廊道，共推精品旅遊线路。以好玩的带动好吃的，以足尖开动舌尖之旅，品牌共建、资源互动、价值共享，打破地域、利益围合，用更大更优的旅遊资源体量和质量辐射国內外市场，联手打造“大东北旅遊带”。



不过，网红变“长红”不仅需要抱团，也需要互补性、差異化，防止“內卷”打价格战。比如，东北三省均沿边，但边境景观多样，多种文化在这里交融，沿边自驾游宜突出各段特色。你有斑海豹，我有东北虎，“显眼包”各美其美。比如，东北冰雪风光因温度的差異而呈现不同冷暖情调，辽宁主打老少咸宜的“冰雪+温泉”，吸引不少“泡汤粉丝”。从涉足海上冰凌到观赏大型冰雕，再到深入林海雪原，一路往北，风光各異。让遊客感受到，来到东北，不仅物超所值，还盛满快乐。



来源：经济日报 作者：孙潛彤



