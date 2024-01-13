電動汽車解鎖賣電新模式

中評社北京1月13日電／買輛電動汽車，躺在家裡就能賺錢，這樣的夢想正在照進現實。國家發展改革委、國家能源局等部門日前印發《關於加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見》，提出大力培育車網融合互動新型產業生態，在長三角、珠三角、京津冀魯、川渝等地區開展車網互動規模化試點示範，力爭2025年底前建成5個以上示範城市，以及50個以上雙向充放電示範項目。新政之下，電動汽車車主或將開啟全新“賣電”體驗。



隨著電動汽車普及，電動汽車車主最熟悉的場景就是利用充電樁給愛車充電。在這個過程中，電動汽車和電網之間的關係是被動式的單向輸入。車網互動就是要提升兩者雙向互動能力，通過智能有序充電、雙向充放電等形式，讓電動汽車與電網系統建立更加緊密的聯繫，實現深度融合。



自動駕駛、智能語音、大屏顯示……新能源汽車的功能越來越讓人眼花繚亂，但最實用的可能就是車網互動。對於電動車主，車網互動可以降低用車成本，還可賺取收益。如果充電樁安裝智能通信模塊，可以實現電動汽車充電時間和充電功率的動態調控，車主通過手機掃碼預約充電模式和出發時間，便可自動實現在電價較低的時段充電。如果充電樁具備雙向充放電功能，還可選擇在用電高峰期將車載電池儲存的電能以高價出售給電網，從中獲取差價利潤。



對於充電樁運營商，可探索充電站參與電網需求側響應、電力輔助服務市場等新型運營模式，有效提升收益。以湖北黃石地區首座光儲充放一體化示範工程為例，過去兩年運營周期內，通過電動汽車充放電、光伏餘電上網、儲能峰穀套利等多種方式，累計新增運營收益161萬元。



更重要的是，車網互動可提升配電網接入能力，喚醒電動汽車“沉睡”的儲能調峰潛力，支撐構建新型能源體系。我國擁有全球最大的電動汽車市場，隨著電動汽車保有量不斷增加，無序充電將給電網帶來較大調峰壓力。每一輛電動汽車其實都是一個大型“充電寶”，如果合理引導電動汽車在用電低谷充電，在用電高峰放電，並進一步與新能源發電特性匹配，不僅能降低電網改造成本，改善電能質量，還能助力新能源消納，為新型電力系統高效經濟運行提供重要支撐。



從可行性來看，據預測，2040年我國電動汽車保有量將達到3億輛，每輛車平均電量大於65千瓦時，車載儲能總容量超過200億千瓦時，接近彼時每天的全社會用電量。同時，目前動力電池全生命周期基本可支持50萬公里續航，而對於私家車而言，平均20萬公里就足夠普通家庭使用，電池富餘容量較大，可以用作雙向充放電應用。且多數個人汽車停放時間長，隨時可連接電網以供調用。可見車網互動潛力巨大，需要引起足夠重視。

