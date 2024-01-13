扎哈羅娃：美國沒收俄資產是“強盜行為”

圖為俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃。（來源：新華社） 中評社北京1月13日電／據新華社報導，俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃12日說，如果美國沒收俄羅斯資產用於所謂烏克蘭“重建”，將是“21世紀強盜行為”。



扎哈羅娃在新聞發布會上說，美國試圖為“竊取”俄羅斯資產創造“法律掩護”，美方如果沒收俄方資產，不僅違反國際法，還將破壞全球金融體系。



按照她的說法，過去數十年，美國和英國一直在沒收別國的國家、私人和公共資產，“以前這被稱為強盜行為，後來這種行為被合法化。在我看來，現在這是21世紀強盜行為”。



彭博新聞社等美國媒體10日報導，美國政府正尋求通過立法，允許沒收部分遭凍結的俄羅斯資產，用於幫助“重建”烏克蘭。



扎哈羅娃12日說，美國還試圖脅迫歐洲聯盟批准同樣的資產沒收計劃，如果俄羅斯資產被“竊取”，俄方將採取報復性措施予以回應。



她強調，西方國家對烏克蘭的財政支持面臨越來越多困難，因而試圖尋找一些“新方案”。



2022年2月烏克蘭危機全面升級後，美國國會陸續批准超過1100億美元對烏援助。然而，美國共和黨人2023年1月掌控眾議院後，至今沒有批准新的對烏援助。白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比本月11日說，對烏軍援資金已經告罄。



俄羅斯總統新聞秘書德米特裡·佩斯科夫12日說，美國社會內部已有越來越多人質疑，美國納稅人的錢到底花在哪裡、去年“天文數字”的對烏援助是否真正到了烏克蘭政府手中。

佩斯科夫去年12月底說，如果西方沒收遭凍結的俄羅斯資產，俄方將採取對等行動，已經為此擬定外國資產清單。



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