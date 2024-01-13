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日本發射搭載衛星的H2A火箭48號機
http://www.CRNTT.com   2024-01-13 11:37:07


　　中評社北京1月13日電／據央視新聞報導，當地時間12日13時45分，搭載用於日本政府信息收集衛星的H2A火箭48號機，在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射。

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