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志賀核電站外部供電系統完全修復需半年以上
http://www.CRNTT.com
2024-01-13 11:36:29
中評社北京1月13日電／據央視新聞報導，日本北陸電力公司1月12日稱，在能登半島地震中損壞的志賀核電站外部供電系統至少需要半年以上時間才能夠完全修復，該核電站乏燃料的冷卻不存在問題。
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