日本震後：海岸線大變樣

這張拼版照片顯示的是2023年8月1日（左）和2024年1月5日日本輪島市部分海岸綫的衛星影像（來源：新華社） 這張拼版照片顯示的是2023年8月1日（左）和2024年1月5日日本輪島市部分海岸線及市區的衛星影像（來源：新華社） 中評社北京1月13日電／據新華社報導，2024年1月1日，日本石川縣能登半島發生7.6級地震，地震導致該地區地殼大幅變動。據日本《讀賣新聞》報導，能登半島地震後，日本國土交通省下屬國土地理院研究人員分析衛星觀測數據，發現從珠洲市經輪島市至志賀町的沿岸海底隆起露出水面，總長度大約85公里。其中，輪島市皆月灣一帶海底隆起大約4米，海岸線向海中推進大約200米。



地震導致大量建築物倒塌、毀損，公路開裂。日本首相岸田1月11日晚間召開記者會表示，當前恢復災區基礎設施或住宅需要很長時間，政府正在討論讓更多災民先轉移到更安全的臨時住所，進行“二次避難”。



由於多條道路在地震中塌方，給援助物資運輸帶來挑戰。同時，災區通信不暢，也嚴重影響了災情掌握和救援展開。根據日本石川縣1月12日上午公布的最新統計數據，能登半島7.6級地震在該縣造成的死亡人數上升至215人。



目前，石川縣還有38人下落不明，約2500人處於孤立無援狀態，超過2.4萬人寄身於避難所。據日本經濟機構初步測算，地震造成的直接經濟損失將超過8000億日元（約合395億元人民幣）。