美歐數字基建合作，葫蘆裡賣的什麼藥？

（來源：中國日報網） 中評社北京1月13日電／拜登執政以來，美歐通過“重建更美好世界”倡議和“全球數字基礎設施與投資夥伴關係”等計劃加強了全球數字基建合作，呈現以印太為重點區域、融資渠道多元化等鮮明特點，其針對中國的指向更加明顯。對此，中國應充分把握美歐全球數字基建合作的態勢，秉持人類命運共同體理念，推動世界各國數字基礎設施良性健康發展。



當前，世界主要國家紛紛推出數字發展戰略和國際合作規劃，深度參與全球數字治理競爭與合作。美歐作為世界主要經濟體，一直在數據、數字技術、數字稅等全球數字治理領域扮演著關鍵角色，並以2021年的“重建更美好世界”（B3W）倡議為起點展開密切合作。



美歐各自的大規模、體系化數字基礎設施投資和建設始於特朗普執政時期。隨著拜登上任並推動修復跨大西洋同盟關係，美歐數字基建逐步形成協同發展、對外競爭的新態勢。2023年5月，雙方在美歐貿易和技術委員會（TTC）第四次部長級會議上探討數字基礎設施合作問題，決定加強6G技術合作和跨大西洋海底電纜連通性與安全性，繼續協調並支持第三國的可靠數字基建發展。



美歐全球數字基建合作，一方面著眼於建設包括光纖寬帶、無線通信網絡、安防檢測等信息基礎設施在內的專用數字化基礎設施，另一方面通過對傳統基礎設施進行數字化升級，實現混合型數字基礎設施發展。



從資源投入看，拜登執政以來，美歐進一步完善支持全球數字基建的投融資機制，通過七國集團“全球基建計劃”動員和整合美歐官民資本，並在一定程度上調整數字基建領域公私部門資金比例，形成更加成熟和多元的機制化融資渠道與合作機制，這是美歐數字基建合作的重要基礎。



從實施手段看，美歐數字基建合作愈加強調基於價值觀的良治、透明、高標準等數字規則和標準制定。拜登執政後更強調“價值觀外交”的作用，不僅將美式民主價值觀打造為高標準全球數字基建的標誌和特色，還試圖將其作為跨大西洋數字基建合作的基礎和紐帶。

