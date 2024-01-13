侯友宜輕鬆投票　笑談選前夜女兒陪吃咸酥雞

侯友宜前去投票。（侯友宜競選辦公室提供） 中評社新北1月13日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜今日上午10時到新北市板橋國小投票，他說，選舉期間熱情民眾拉他的手留下的傷痕，就是他的“幸運小物”。侯友宜也透露昨晚選前之夜造勢後，三個女兒買了一大包咸酥雞陪他聊天聊到凌晨1時，受到家人打氣鼓勵。



侯友宜今日來到板橋國小投票，國民黨新北市“立委”候選人林國春陪同。侯友宜排隊等候投票時，主動和民眾聊天互動，展現親民形象，神態非常輕鬆。



侯友宜投完票後表示，今天天氣晴朗，心情也很好，看到人民自動自發出門投票，展現台灣民主非常重要的投票行為。



被問到有沒有攜帶任何幸運小物前來投票？侯友宜表示，他平常都沒有戴幸運小物，不過這段時間，身上充滿熱情民眾拉他的手留下擦傷，有這些“幸運符號”，他感謝民眾對他的疼惜。



侯友宜透露，太太和三個女兒昨天都在選前造勢給他加油打氣，回到家時，還和女兒吃咸酥雞聊天到凌晨1時，家人給他滿滿鼓勵，也說這段時間他非常辛苦，做得很好、很棒，以他為榮。



侯友宜說，這段時間看到競選辦公室辛苦的同仁，跑全台灣好幾趟，他很感謝，投票完後，他會到競選辦公室，買珍珠奶茶給予鼓勵。