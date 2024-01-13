央視銳評：為什麼世界喜愛中國車？

（來源：央視新聞） 中評社北京1月13日電／這幾天，一艘駛離山東煙台港的大型運輸船吸引了全球目光。這是中國首艘由國內船廠建造、專門用於國產汽車出口的汽車運輸船。它將在深圳裝滿7000輛汽車後前往歐洲，以滿足當地市場的需求。美聯社評價說，隨著中國汽車出口量激增，這為中國汽車企業走出去開辟了新路線。



目前，中國汽車已經出口到200多個國家和地區。中國汽車工業協會11日發布的數據顯示，2023年中國汽車產銷量首次雙雙突破3000萬輛，連續第15年居全球第一。引人關注的是，汽車出口達491萬輛，其中新能源汽車120.3萬輛，占總量的四分之一。



日本媒體報導說，這意味著中國已經超越日本，成為全球最大的汽車出口國。路透社等外媒認為，這是中國從“汽車大國”向“汽車強國”邁進的重要一步，標誌著全球汽車行業格局發生重大變化。



為什麼世界喜愛中國車？有關專家對《國際銳評》分析說，這首先與近年來中國汽車性能和質量不斷提升、越來越得到全球消費者認可有關。特別是中國自主品牌憑借技術創新抓住新能源汽車賽道機遇，進一步開拓海外市場，拉動了汽車出口。



美國加州州長紐森去年10月訪華時，專程試駕了中國新能源汽車。在體驗“原地掉頭”黑科技後，紐森當場竪起大拇指，稱“這超乎了我的想象，我們得想辦法把這款車引進美國”。日本記者武田和明發現，如今的中國汽車和他在上世紀90年代看到的完全不同， “它的外觀時尚，加速效果也很好，還配備了周到的安全駕駛系統”。



除了產品物美價廉，長期堅持技術創新和加速全球化布局，也是中國車企的制勝“法寶”。中國知識產權局最新數據顯示，中國新能源汽車銷量排名前十位的重點企業，全球有效專利量已超過10萬件，並且呈逐年快速增長勢頭。比亞迪品牌及公關處總經理助理羅昊告訴《國際銳評》，公司擁有新能源車全產業鏈核心技術，研發總投入超千億元。如今，公司新能源車銷往全球59個國家和地區，去年成為泰國、巴西等國的電動汽車銷量冠軍。

