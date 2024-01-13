61名海外華裔青少年來豫“尋根”

中評社北京1月13日電／據河南日報報導，傳語“喚”游子，且來歸故鄉。1月10日，2024“中國尋根之旅”河南冬令營在鄭州市管城回族區外國語學校開營。來自澳大利亞、新西蘭、蒙古、日本等國的61名海外華裔青少年相聚鄭州，共同開啟為期10天的“尋根之旅”。



本期冬令營以“漢語、文化、尋根”為主題，以“遇見中國節日·春節”為主線，將通過文化課堂、手工體驗、參觀游覽等形式，帶領海外華裔青少年走進鄭州新鄭、登封等地，尋根黃帝故里、遇見功夫少林、瞭解春節文化、辨識中醫藥材，開啟一場中華優秀傳統文化的體驗之旅。



開營儀式上，到場嘉賓和全體領隊、營員們共同觀看了河南省情宣傳片，聆聽了冬令營營歌《黃帝頌》，見證了莊嚴的授旗儀式，欣賞了詩朗誦《江河》、歌曲《朋友》、創意表演《春節的由來＋將進酒》以及嗩呐獨奏《百鳥朝鳳》等精彩節目。



61名海外華裔青少年還與鄭州市管城回族區外國語學校的61名學生“結對子”、交朋友，互留聯繫方式，互贈禮物，延續友誼，相約未來。



本次活動由中國僑聯主辦，河南省僑聯和河南省華僑國際文化藝術交流協會承辦，旨在幫助廣大海外華裔青少年學習中文，瞭解中國國情和中華文化，增強民族認同感，密切與祖（籍）國和家鄉的聯繫，促進海內外華裔青少年的交流。



（來源：河南日報）