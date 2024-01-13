俄烏危機延宕至今，中國促和努力世界看得見

（來源：中國網） 中評社北京1月13日電／烏克蘭危機延宕至今，仍不時發生惡性襲擊事件，大量無辜平民在戰爭中傷亡。而衝突雙方提出的條件相距甚遠，坐到一起重啟談判的可能性仍微乎其微。烏克蘭向俄羅斯下了“最後通牒”，總統澤連斯基已簽署由烏議會通過的“不與俄羅斯談判”的法令；俄總統普京也表示自己肯定會贏得最後的勝利。



同時，美歐對烏援助出現“疲軟”態勢，新的援助計劃均未獲通過，美歐各有“苦衷”。美國雖借烏克蘭危機在戰略上和經濟上獲利，但美國國內的兩黨相爭、政治極化，加之進入大選年，不斷增多的各種不確定因素，使烏克蘭所期待的巨額援助可能無法兌現。歐盟本身就是一個國家集團，政治立場的一致不等於利益訴求的等同，給烏克蘭的援助和各種優惠政策，意味著部分成員國要犧牲自身利益，加上對俄羅斯制裁的“反噬”效應，歐盟各國事實上考慮更多的是將自身損失降到最低，在本國利益面前，烏克蘭是“次要選項”。這種情況下，美歐對烏克蘭的援助勢必越來越少。2023年，烏克蘭從西方獲得的援助衹有2022年的三分之一。



在烏克蘭危機中，大國間已形成某種默契，在地理上不讓危機外溢到其他國家和地區，這意味著烏克蘭將付出更大代價。同時，俄烏雙方將進入長時間的消耗戰，戰場陷入僵持狀態，只是繼續拼資源、人員、武器和資金的投入。



對於這場危機，美西方國家的“拱火澆油”與中國的促和努力形成鮮明對比。一方面，包括中國在內的大多數國家不會放棄努力，將繼續積極勸和促談；另一方面，美西方國家也不可能改弦更張，這關係其霸權利益。衝突的影響將進一步擴大，經濟上對全球的衝擊顯而易見，能源和糧食市場的價格波動成為常態，各國經濟發展的外部環境在惡化。更重要的是，烏克蘭危機將導致歐洲安全體系的動搖和重構，推動國際格局和大國關係的深刻調整，在實現新的平衡中，國際秩序也隨之改變。也就是說，衝突造成格局的變化，而大國博弈又左右著對立雙方的政策選擇。

