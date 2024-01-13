調研成果轉化為破解之策　江西聚焦工作難題

中評社北京1月13日電／據中央紀委國家監委報導，近日，江西省紀委監委某專案組在辦案間隙期開展研討分析會，既梳理案件前期辦理情況，又對照關於規範違紀違法幹部處理的相關工作指引對下一步工作進行謀劃安排。



江西省紀委監委堅持問題導向，不斷深化改革創新，強化制度供給，研究制發一系列工作指引、操作指南、案例指引。“隨著全面從嚴治黨向縱深推進，紀檢監察工作既面臨著腐敗和不正之風問題隱形變異、翻新升級的新挑戰，也面臨著進一步嚴密制度籠子、規範紀檢監察權力行使的現實需要。”該省紀委監委相關負責同志介紹，面對新形勢新任務新要求，該省紀委監委持續增強法治意識、程序意識、證據意識，堅持破立並舉、務實管用，通過主動研究破解難題堵點，不斷健全完善符合紀檢監察工作規律的工作機制、運作方式和審批程序等，著力提升紀檢監察工作的規範化、法治化、正規化水平。



實踐中，江西省紀委常委會發揮“頭雁效應”，率先示範，樹牢每項工作都是調查研究的理念，省委常委，省紀委書記、監委主任馬森述帶頭深入研究分析，領題開展專題調研。通過深入辦案一線、參加“一案一總結”會、召開專案組組長座談會等形式，圍繞監督執紀執法中出現的新情況新問題，研討探索解決問題的方向路徑、思路舉措，有針對性制發相關工作提示、操作指南，把調研成果轉化為務實管用的破解之策。



圍繞規範審查調查工作，制定問題線索處置工作流程；圍繞提升監督執紀效能，印發進一步改進和完善函詢工作的通知，制定規範政治談話、初核談話報批程序等工作提示；圍繞健全完善內控機制，制定加強專案組管理的意見、印發對審查調查措施使用加強審核把關的工作指引……目前，江西省紀委監委對在實踐中探索建立的系列可復制、可推廣的工作經驗進行了梳理匯總，已形成工作提示指南、案例指導50餘份，逐步構建起系統集成、銜接配套的監督執紀執法制度規範及操作執行體系。



前不久，江西某民營企業主範某作為某案件的行賄人員接受調查。根據該省紀委監委出台《關於行賄人處理的工作意見》等制度指引，專案組綜合考慮範某行賄事實、動機、危害及認錯悔過態度等情節，強化政策策略運用，既嚴懲其行賄行為，又關注他的企業經營，幫助解決實際困難，促使其全力協助調查。

