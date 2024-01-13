西藏做實做細駐點監督　　　擦亮派駐“探頭”

中評社北京1月13日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，西藏自治區紀委監委駐自治區交通運輸廳紀檢監察組在駐點水利廳監督反饋會上，向水利廳黨組反饋了問題整改清單。



自治區紀委監委把強化派駐監督作為履行監督首責的重要內容，堅持圍繞中心、服務大局，以一體化管理、協同化履職、清單化監督、特色化賦能為切口，優化路徑、靶向施策、精準發力，推動派駐監督質效升級。駐自治區交通運輸廳紀檢監察組認真履行監督職責，建立駐點監督、溝通協調、監督考核等方式，督促被監督部門及時建立完善政策清單、責任清單、問題清單、整改清單和廉潔風險點清單，有針對性地制定整改方案，明確整改重點、方法步驟、工作要求等，確保整改工作精準有力、高效推進。



在駐點監督中，駐自治區發改委紀檢監察組發現被監督單位存在以下問題：理論學習中心組學習跟進不及時；人手少、項目多，導致項目現場代表需同時兼顧多個項目，存在監管不力等問題；個別單位廉潔風險隱患較大，且未對廉潔風險點進行梳理……駐點幹部一邊監督調研，一邊推進問題整改。針對發現的問題，督促相關職能部門認真抓好整改，制定具體整改方案、整改措施，明確完成時限和責任人等，並建立整改台賬，一件一件抓實，一項一項銷號。



自治區紀委監委督促各派駐派出機構緊盯被監督單位重點項目建設、資金撥付、涉企服務等重點領域和關鍵環節，同步監督、定期抽查，督促相關單位認真履行職責，以釘釘子精神把各項工作做實、做深、做細。“自治區紀委監委推動派駐監督機構集中時間、集中專人嵌入到被監督部門單位，每周前往被監督單位進行駐點監督，起底平時不易發現的問題，及時反饋，督促整改。”自治區紀委監委相關負責同志介紹。



駐點監督開展以來，駐自治區交通運輸廳紀檢監察組積極探索駐點監督方式方法，通過“聽、看、談、訪、查”開展常態化監督，並將駐點範圍延伸至市、縣、鄉、村、戶，詳細瞭解項目具體分布位置、建設進度、資金投入等情況，實現日常監督提質增效，對駐點單位開展全覆蓋監督檢查，形成問題清單，督促整改落實。該組通過制定駐點辦公制度，明確了監督工作的總體要求、適用範圍、工作機制、工作保障等內容，提出了談話交流、信訪受理、調研督導等方式，為駐點監督工作規範化、制度化提供依據和遵循。

