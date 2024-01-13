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扎哈羅娃：美英襲擊也門或破壞中東的穩定
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2024-01-13 11:55:56
圖為俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃。（來源：新華社）
中評社北京1月13日電／據央視新聞報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃12日在例行新聞發布會上表示，俄方堅決譴責美國及其盟友在沒有得到聯合國授權的情況下對也門進行的不負責任的打擊行動。
扎哈羅娃指出，美國及其盟國的襲擊有可能破壞整個中東局勢的穩定。
（來源：央視網）
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