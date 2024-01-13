山東省紀委監委網站改版上線

中評社北京1月13日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，山東省紀委監委網站（https：／／www.sdjj.gov.cn／）改版上線。



此次改版緊緊圍繞新時代全面從嚴治黨形勢任務宣傳需要，認真落實“網站要全、微信要快”的要求，聚焦主責主業，突出時效性和安全性，通過對原網站結構、欄目設置和視覺效果等方面改造優化，更好適應手機客戶端，大幅提升網站用戶體驗，實現多元化信息發布，傾力打造理論政策宣傳平台、權威發布平台、學習交流平台，建成紀檢監察信息庫、法規庫、作品庫。



新版網站共設置19個一級欄目、56個二級欄目，重點更加突出，布局更加合理，內容更加豐富。頂部設置通欄頭條，及時發布習近平總書記和黨中央重要時政新聞；導航欄設置首頁、信息公開、黨紀法規、通報曝光、巡視巡察、廉潔文化6個頻道，其中巡視巡察、廉潔文化製作二級頁面專題展示；新增“紀法宣講”“廉潔地圖”“廉潔薦書”等欄目，加大新時代廉潔文化宣傳，為黨員幹部築牢思想防線提供優質資源；底部設置省市紀檢監察機關微信矩陣，方便幹部群眾查詢接收相關信息。



下一步，山東省紀委監委網站將緊緊圍繞形勢任務發展需要，更加突出地域特色和專業功能，持續優化各功能欄目和專題板塊，加大新媒體產品製作推廣力度，全方位講好山東正風肅紀反腐故事，不斷提升紀檢監察新聞輿論傳播力引導力影響力公信力。