河南平頂山煤礦事故一線直擊

1月13日，在十二礦北山副井，救援人員（右三）與幾名被困礦工升井後走出。（來源：新華社） 中評社北京1月13日電／據新華社報導，1月13日1時許，記者在平頂山天安煤業股份有限公司（以下簡稱天安煤業）十二礦北山副井看到，幾名被困礦工升井後自行走出。



午夜時分的氣溫衹有兩三攝氏度，他們身上裹著厚厚的毯子或大衣，儘管滿臉污黑，動作充滿疲態，眼睛裡還是流露出一絲劫後餘生的安定感。



1月12日14時55分許，天安煤業十二礦發生一起煤與瓦斯突出事故。當班入井425人，據平頂山市應急管理局消息，截至13日1時，經全力搜救、核實，天安煤業十二礦事故確定8人遇難，8人失聯，其餘人員全部脫險。



北山副井附近，穿著綠色服裝的急救人員焦急待命，橙色服裝的救援人員不時閃過，看到有礦工升井，大家短暫地鬆了口氣。直到獲救礦工登上早已準備好的車輛離開，他們又在寒風中開始了下一輪等待。



在天安煤業十二礦辦公大樓門口，多名礦工家屬在守候，並表示已聯繫上被困礦工，他們升井後正在洗澡，很快就可以回家。



該企業相關負責人介紹，部分礦工獲救得益於避難硐室。避難硐室是依托礦井巷道構築而成的避難所，具備很好的防護性能。硐室內提供生存必需的氧氣、水、食物、急救藥品等。在現場的安監人員介紹，事故中跑對方向很重要。據十二礦知情人士介紹，煤礦內部每條巷道內300至500米都有一個避難室，獲救礦工主要是跑到避難室得以存活。



平頂山市政府相關負責人介紹，此次是由煤礦動壓造成的煤與瓦斯突出事故。目前，救援工作仍在緊張進行中。記者在天安煤業十二礦北山副井看到，不時有救援人員升井，隨後其他救援人員接替繼續搜救。工作人員說，8名失聯人員沒有下落，搜救不會停止。







