美中華商聯合會在舊金山灣區成立

中評社北京1月13日電／據中國僑網報導，1月12日電 據寧波僑聯微信公眾號消息，近日，美中華商聯合會在舊金山灣區隆重成立，龔雲定任首屆會長。來自政界、商界、僑界、教育界等各行業領域的知名人士及機構代表、新聞媒體共150餘人出席成立大會。



長期以來，中美兩國在眾多領域有著廣泛的合作與交流，兩國民間友好也有著良好傳統。美中華商聯合會的成立，不僅將努力促進民間商業合作，更將致力於推動兩國民間友好關係得到延續和升華。他期待在各界人士的關心與幫助下，聯合會能夠更好地發揮橋梁紐帶作用，為兩國關係的友好、社會經濟的繁榮穩定作出更大貢獻。



作為美中華商聯合會的推動者與“娘家人”，寧波市僑聯向成立大會發去賀信，希望聯合會在龔雲定會長的帶領下，秉持辦會宗旨，發揚“寧波幫”精神，大力延攬培養青年才俊，保持僑團生機活力。同時，積極團結凝聚旅美兄弟僑團，在資源共享、優勢互補中更好地促進中美經貿文化合作、民間友好交流。



美中華商聯合會在加州舊金山註冊，是由多家中國商協會聯合發起成立的民間非贏利組織。美中華商聯合會人員由中美兩國部分企業家、科學家，以及政府智庫官員組成。聯合會於2023年12月30日在美國舊金山灣區成立，創立及首任會長龔雲定，執行會長陳巍。



（來源：中國僑網）