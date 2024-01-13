證監會有關部門負責人回應熱點問題

中評社北京1月13日電／據新華社報導，證監會12日舉行新聞發布會，有關部門負責人就IPO、上市公司分紅、公募基金降費等熱點話題回應市場關切。



證監會發行司司長嚴伯進說，證監會和交易所將繼續把好IPO入口關，從源頭提升上市公司質量，做好逆周期調節工作，科學合理保持新股發行常態化，更好促進一二級市場協調平衡發展。



證監會上市司副司長（主持工作）郭瑞明說，證監會修訂現金分紅相關規則，進一步明確現金分紅導向，推動提高分紅水平。簡化中期分紅程序，推動進一步優化分紅方式和節奏。加強對異常分紅行為的約束，防範“假利潤真分紅”和“清倉式分紅”。鼓勵上市公司依法合規運用回購工具，積極回報投資者，促進市場穩定健康發展，同時也將加大回購的事中事後監管，對利用回購實施內幕交易、操縱市場等違法行為的，依法嚴厲查處。



據介紹，近五年滬深上市公司分紅金額逐年增長，累計分紅8.4萬億元，分紅金額超過當期融資額。2023年，共有3361家滬深上市公司進行了現金分紅，占2023年末上市公司總數的65.9%；全年現金分紅總額2.13萬億元，再創歷史新高。



證監會機構司副司長林曉征表示，去年公募基金行業機構加大權益類基金逆市布局力度。在產品註冊方面，2023年全年獲批產品中，權益類基金占比72%，較2022年提高了28個百分點。在基金募集方面，儘管權益類基金募集整體規模有所回落，但產品募集數量提升、結構優化，權益類基金募集數量由2022年的706只增加至763只，占比由2022年的49%提升至60%。發起式權益類基金明顯增加，整體數量達313只，較2022年接近翻倍。



在談到個人養老金投資時，林曉征說，截至2023年11月底，個人養老金賬戶有57.6億元資金投資養老目標基金。證監會將督促基金管理人扎實提升個人養老金管理與服務水平，全面強化機構投研核心能力建設，穩步推出更多契合個人養老金需求的投資產品，持續優化投資者服務。