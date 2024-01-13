今年春運客運量同比或有較大增長

中評社北京1月13日電／據新華社報導，記者12日從交通運輸部獲悉，今年春運期間，營業性客運量將全面回升，預計今年春運期間營業性客運量比去年同期有較大增長，交通運輸系統持續滿負荷甚至超負荷運轉。



今年春運從1月26日開始，至3月5日結束，共40天。近日，交通運輸部、公安部、應急管理部、中國氣象局、國家鐵路局、中國民航局、國家郵政局、中國國家鐵路集團有限公司聯合印發2024年綜合運輸春運服務保障和安全生產總體方案。根據方案，今年春運期間，全社會跨區域人員流動量、自駕出行占比將創歷史新高，同時，今年春運持續時間長、運輸強度大、社會關注度高，加之春運期間低溫雨雪冰凍等惡劣天氣預計將增多，綜合運輸春運安全生產、應急保障等任務更加艱巨，能源物資、民生物資、春耕備耕等物資運輸需求旺盛，交通物流保通保暢面臨較大壓力。



針對今年春運形勢，交通運輸部有關負責人表示，將加強客流研判和運行監測，加強鐵路、公路、水運、民航、郵政快遞、城市客運等運力儲備，加強各類突發事件對交通系統運行影響的動態監測、預警研判，做好冬春季新冠病毒感染及其他重點傳染病防控，同時強化重點運輸通道監測和優先保障，確保長三角、珠三角、京津冀等區域重點客運通道和重點物資運輸通道暢通。



據瞭解，目前已成立由交通運輸部為組長單位，公安部、應急管理部、中國氣象局、國家鐵路局、中國民航局、國家郵政局和國家鐵路集團為成員單位的2024年綜合運輸春運工作專班，統籌推進春運服務保障和安全生產各項工作。將充分發揮“車、船、機、路、港、站”等綜合運輸春運服務保障窗口作用，及時發布出行服務信息，引導公眾文明出行。



