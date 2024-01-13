成渝共建西部金融中心“提速”

（來源：新華社） 中評社北京1月13日電／據新華社報導，1月12日，成都交子金融大會在位於成都高新區的交子金融博物館舉行，專家學者、業內人士一起為成渝共建西部金融中心建言獻策。



一千年前，世界上首張紙幣——交子在成都誕生，成為人類貨幣史上的里程碑。在成都交子金融博物館，諸多珍貴的文物展陳向公眾展示了交子創新對後世的影響。



2021年12月，中國人民銀行、國家發展改革委等部門聯合印發的《成渝共建西部金融中心規劃》明確，目標到2025年，西部金融中心初步建成；到2035年，西部金融中心地位更加鞏固。在國家“規劃圖”的指引下，近年來，成渝積極促進金融基礎設施一體化，一大批金融成果逐漸落地，人才聚集效應不斷顯現。



相關專家圍繞“優化金融科技生態、促進金融業健康發展”等主題出謀劃策。上海新金融研究院理事長屠光紹認為，成渝經濟發展活力十足，為共建西部金融中心打下了良好的基礎。中國經濟體制改革研究會副會長樊綱指出，成渝共建西部金融中心還需要充分利用新的科學技術，用新技術去推動金融業發展……



記者瞭解到，截至目前，成都已擁有各類中介機構和金融機構2800餘家。中國（深圳）綜合開發研究院在大會上發布的《2023·中國“雙創”金融指數》研究成果也顯示，成都“雙創”金融指數排名居中西部第一。



本次大會還舉行了“新華絲路西部中心”揭牌儀式。據介紹，“新華絲路西部中心”落戶成都，有利於成都依托國家平台優勢，以成渝共建西部金融中心為契機，在加強“一帶一路”金融服務方面持續發力。



本次大會由新華通訊社指導，成都市地方金融監督管理局、新華社四川分社與新華社中國經濟信息社聯合主辦，成都交子金控集團和新華社中國經濟信息社四川經濟研究中心聯合承辦。