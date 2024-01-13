聚焦緊密型縣域醫共體建設

中評社北京1月13日電／據新華社報導，推進縣域醫共體建設是深化醫改的一項重要舉措。近日，國家衛生健康委、中央編辦、國家發展改革委等10個部門印發《關於全面推進緊密型縣域醫療衛生共同體建設的指導意見》，圍繞科學構建、規範內部運行管理、提升整體服務能力、完善支持政策等方面，對全面推進建設緊密型縣域醫療衛生共同體提出具體任務和工作要求。國家衛生健康委12日舉行新聞發布會，就指導意見相關內容進行解讀。



到2027年底緊密型縣域醫共體基本實現全覆蓋



緊密型縣域醫共體建設是將縣域內的縣級醫療機構和基層鄉鎮衛生院，通過建立一定的管理和運行機制，形成責任、管理、服務、利益共同體，以縣帶鄉、以鄉帶村，形成梯次幫扶帶動。從單個機構的發展轉向更加注重醫共體內所有成員單位的協同聯動發展，更好優化資源整合和下沉，讓老百姓在“家門口”獲得更高水平的醫療衛生服務。



國家衛生健康委基層司司長傅衛在發布會上介紹，1個縣可以組建1個醫共體，也可以組建多個醫共體，由各地根據實際情況確定。



2019年，國家衛生健康委啟動緊密型縣域醫療衛生共同體建設試點工作，先後確定山西、浙江、新疆3個試點省份，以及其他省份的縣（市、區）共828個試點縣。



“瀘縣於2019年啟動醫共體改革試點工作，2021年被確定為全國基層衛生健康綜合試驗區。”四川省瀘州市瀘縣人民政府副縣長馬晉宇在發布會上介紹，當地結合區位特點和群眾就醫習慣，組建三個醫共體，在醫療資源空間布局上，已經形成10分鐘村級、20分鐘鎮級、30分鐘縣級醫療服務圈。



傅衛介紹，緊密型縣域醫共體建設是對縣域醫療衛生體系的系統重塑。指導意見的印發，為全面推進這項工作提供遵循和指南。根據指導意見，到2025年底，力爭90%以上的縣市基本建成緊密型縣域醫共體；到2027年底，緊密型縣域醫共體基本實現全覆蓋。

