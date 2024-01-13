建立城市房地產融資協調機制

中評社北京1月13日電／據人民日報報導，為貫徹落實中央經濟工作會議、中央金融工作會議部署要求，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，支持在建房地產項目正常建設，維護廣大購房人的合法權益，住房城鄉建設部和金融監管總局近日聯合印發《關於建立城市房地產融資協調機制的通知》，精準支持房地產項目合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。



通知明確，發揮城市人民政府牽頭協調作用，在地級及以上城市建立城市房地產融資協調機制，研判房地產市場形勢和房地產融資需求，協調解決房地產融資中存在的困難和問題，按照公平公正原則，綜合房地產項目的開發建設情況及項目開發企業有關情況，提出可以給予融資支持的房地產項目名單，推送金融機構，做好融資支持。



通知要求，金融機構要按照市場化、法治化原則做好評估，對正常開發建設、抵押物充足、資產負債合理、還款來源有保障的項目，建立授信綠色通道，優化審批流程、縮短審批時限，積極滿足合理融資需求。對開發建設暫時遇到困難但資金基本能夠平衡的項目，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，通過存量貸款展期、調整還款安排、新增貸款等方式予以支持。



通知強調，城市房地產融資協調機制要加強工作統籌和信息共享，做好融資保障工作，為金融機構發放融資提供支持。要進一步壓實房地產開發企業主體責任，指導房地產開發企業通過項目銷售、處置存量資產、引入投資者等方式改善自身現金流，督促其合規使用信貸資金，進一步增強銀企互信。