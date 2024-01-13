全球四分之一人口面臨乾旱危機

（來源：大公網） 中評社香港1月13日電／據大公報報導，合《紐約時報》、CNBC報導：全球持續受到乾旱影響，聯合國估計，在2022年至2023年，全球有18.4億人生活在乾旱之中，占全球人口的近四分之一。嚴重乾旱威脅到包括糧食、航運在內的多個領域，中美洲航運要道巴拿馬運河近期飽受幹涸困擾運輸能力不足，航運巨頭馬士基（Maersk）近期已被迫改用陸路運輸。



在世界多地面臨乾旱之際，全球氣溫在2023年再創歷史新高，異常乾燥炎熱的天氣變得愈發頻繁。巴西亞馬遜河面臨百年來最乾旱的季節。敘利亞和伊拉克的麥田遭到嚴重毀壞，使數以百萬計的人在多年衝突後陷入饑餓。全球重要的貿易大動脈巴拿馬運河面臨幹涸風險。在更南的地區，亞馬遜地區的乾旱導致飲用水短缺，由於水位極低，關鍵的河流交通陷入停滯。



糧食價格亦持續上漲波動。俄烏衝突持續兩年未有停戰跡象，使得全球小麥供應鏈陷入混亂。根據聯合國糧食及農業組織的數據，2023年，大米價格達到自2008年全球金融危機以來的最高水平。



聯合國估計，2022年和2023年，全球有18.4億人生活在乾旱中，占全球人口的近四分之一，其中絕大多數人生活在中低收入國家。去年年底發布上述預測的聯合國機構負責人易蔔拉欣.蒂亞烏在報告的前言中寫道：“乾旱悄無聲息地發生，往往不被注意，也沒有立即引發公眾和政治反應。”



厄爾尼諾影響四分之一農田



去年出現的新一輪厄爾尼諾現象，或將為今年帶來史無前例的高溫。上一次厄爾尼諾現象發生於2014年至2016年，造成東南亞稻米產量急劇下降，導致數百萬人陷入糧食不安全的情況。



研究小組饑荒預警系統網絡估計，持續的厄爾尼諾現象將影響全球至少四分之一農田的作物產量。研究機構FewsNet表示，參考過去的紀錄，厄爾尼諾現象與全球氣候變化可能會降低東南亞的稻米產量。

