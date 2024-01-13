737MAX問題不斷　美航管局調查波音

美國阿拉斯加航空的波音737 MAX 9客機的一扇內嵌式艙門5日在飛行中脫落。（來源：路透社） 中評社香港1月13日電／據大公報報導，法新社報導：美國聯邦航空管理局（FAA）11日宣布，就將波音737 MAX 9客機半空不見艙門一事，對波音公司展開質量控制問題的安全調查，有可能對其進行罰款。



美國阿拉斯加航空公司一家波音737 MAX 9客機5日從俄勒岡州波特蘭飛往加州安大略市期間，在起飛後不久一扇內嵌式艙門脫離機身，造成飛機緊急降落，所幸無人傷亡。FAA其後表示，這起事件“不應該發生，也不能再發生”。



波音737 MAX客機曾於2018年和2019年接連發生致命墜機事故，一度導致該型號飛機長時間停飛。阿拉斯加航空最新意外，是737 MAX客機在復飛後首次出現重大飛行安全問題。FAA已在6日下令停飛全球171架737 MAX 9客機。



阿拉斯加航空公司8日表示，初步報告顯示，部分波音737 MAX 9型客機上可見一些鬆動部件。美國聯合航空公司也稱，執行聯邦航管局規定的緊急檢查時，在該公司的波音737 MAX 9型客機上發現了一些問題，比如一些螺栓需要進一步擰緊。



FAA此次的調查或將對波音公司作出罰款，且除了本次事件之外，FAA還表示正在調查“其他波音737－9飛機上的其他差異”，並要求波音公司在10天內作出回應。



波音11日表示，將“充分、透明地配合”FAA的調查。阿拉斯加航空已取消了截至13日所有的波音737 MAX 9航班，導致每天有110至150架航班取消。涉事阿拉斯加航空公司航班乘客11日就飛行事故，將波音公司告上法庭。



（來源：大公網）