佛得角獲國家消除瘧疾認證

中評社北京1月13日電／據新華社報導，世界衛生組織12日發布新聞公報說，佛得角獲得該機構的國家消除瘧疾認證，這標誌著全球衛生領域的一項重大成就。



公報說，非洲大陸瘧疾負擔最重，2021年，其瘧疾病例數約占全球總數的95%，相關死亡人數占全球的96%。佛得角是世衛組織非洲區域第三個獲得消除瘧疾認證的國家。毛裡求斯和阿爾及利亞分別於1973年和2019年獲得此認證。



公報說，消除瘧疾認證將推動佛得角在許多方面取得積極進展，為消除瘧疾設立的體系加強了當地衛生系統，也將有助於防治登革熱等其他蚊媒疾病。



公報還指出，來自非瘧疾流行地區的遊客現在可以安全前往佛得角群島，而不必擔心在當地感染瘧疾和防治措施可能帶來的不便。這將會吸引更多遊客，進而促進當地社會經濟活動。



消除瘧疾認證是世衛組織對一個國家無瘧疾狀態的正式認定。當一個國家以嚴格、可信的證據表明，其本土瘧疾傳播鏈至少連續中斷3年，且該國證明有能力防止瘧疾的再次傳播，便可獲得消除瘧疾認證。



瘧疾是一種由寄生蟲引起的威脅生命的疾病，通過受感染的雌性按蚊叮咬傳播給人類。據世衛組織介紹，共有5種瘧原蟲會導致人類瘧疾，其中惡性瘧原蟲和間日瘧原蟲危害最大。瘧疾可防可治，但如果治療不及時，可能致命。