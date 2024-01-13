中評社北京1月13日電／網評：解決紅海安全危機需要標本兼治



來源：人民網 作者：唐志超（中國社會科學院西亞非洲研究所政治研究室主任、研究員）



解決紅海安全危機，必須從源頭抓起。盡早在加沙實現停火止戰、緩解當地人道主義危機，有助於防止紅海局勢進一步升級，防止中東其他地區被拖入衝突與戰亂之中



近期，紅海安全危機持續發酵，引發國際社會廣泛擔憂。也門胡塞組織多次在該海域對“關聯以色列”的船只發動襲擊，試圖迫使以色列在加沙地帶停火並允許人道主義援助進入。美國聯合一些國家發起所謂“繁榮衛士”護航行動，並於當地時間12日凌晨對胡塞組織發動軍事打擊。紅海安全危機進一步升級的風險正在加大，國際社會亟須共同努力推動局勢降溫。



紅海—蘇伊士運河航線在全球海運航線中占有重要位置，是一條重要的貿易通道和能源通道。據統計，每年超過2萬艘船只通過蘇伊士運河，經此運輸的貨物量約占全球海運貿易總量的14%。全球約7%至10%的石油貿易以及約8%的液化天然氣貿易通過這條水道運輸。



紅海局勢升級以來，全球多家航運巨頭宣布避開紅海航線，繞行非洲南端的好望角，導致商船航行成本增加、航運天數增多、交貨時間推遲等問題。由此可見，確保紅海水域暢通，確保過往船只安全，不僅有助於維護地區和平與穩定，也有助於維護全球供應鏈安全和國際貿易秩序。有關方面應停止襲擾民用船只的行為，尊重並保障各國在紅海水域的航行自由。國際社會特別是有影響力的大國應為維護紅海水域航道安全發揮建設性、負責任的作用。



當前紅海的緊張局勢，是加沙衝突外溢影響的表現之一。去年10月巴以新一輪衝突爆發以來，以色列在加沙地帶採取大規模軍事行動，已經造成數萬名巴勒斯坦平民傷亡，超過190萬人流離失所，釀成大規模人道主義危機，也對地區穩定造成了嚴重衝擊。包括黎巴嫩真主黨、也門胡塞組織、伊拉克什葉派民兵武裝在內的中東地區多個非政府武裝組織採取軍事行動，支持巴勒斯坦人民。胡塞組織表示，只要以色列不停止戰爭、不解除對加沙的圍困，就不會停止軍事行動。