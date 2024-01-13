原著作者金宇澄解讀《繁花》中的香港元素

中評社北京1月13日電／據新華社報導，王家衛導演的最新作品電視劇《繁花》最近在內地迅速走紅。不僅上海本地觀眾津津樂道，各地年輕人也忙著追劇。更有趣的是，《繁花》中的諸多香港元素，引發在滬港企港商關注，一股久違的滬港懷舊風一時興起。



“有人覺得，導演用鏡頭‘寫’的是‘香港’，不是‘上海’；我倒是覺得，上海和香港，本來就是這樣深深連結在一起的。小說中如此，電視劇也是。”在《繁花》原著作者、茅盾文學獎獲得者金宇澄看來，從紙本到熒屏，《繁花》幕後是濃濃的滬港兩地情。



雙城故事多



《繁花》第10集，鐘鎮濤扮演的香港“廚神”突然“空降”上海黃河路美食街，在寶總和爺叔的幫助下，幫助了陷入困境的至真園女老板李李。劇中“廚神”駕到，盛況空前，觀眾跟著鏡頭領略了“仙鶴神針”“船王炒飯”等琳琅滿目、活色生香的港式粵菜，頂尖技藝在短短數分鐘內以極富衝擊力的近景呈現，引來網上熱議。



上海開埠180餘年，是一個五方雜處、中西交融的文化大碼頭，也是南北佳肴薈萃之地。20世紀90年代，上海黃河路美食街初興，街頭巷尾特色飯館百餘家，口味各不相同，但上海本幫與粵港菜系，一直占上風。



劇中至真園原型之一——黃河路苔聖園酒家的總經理祁文回憶，幾乎絕大多數精通本幫菜的餐館，也同時兼營港味粵菜。“滬港口味，天然融合，這就是一種上海特色。”



金宇澄的解讀則更加直白，他認為，改革開放最初的一個階段，香港就是上海人最熱衷、最夢想的城市之一。“上海的很多家庭與香港有著千絲萬縷的聯繫，或者是你自己，或者是你周圍的人，家裡有親戚在香港。”他用上海方言生動講述了滬港緣分。