政府今年議程交立會　二十三條立法入直路

（图片来源：文汇网） 中評社北京1月13日電／據文匯網報導，香港特區政府昨日向立法會提交2024立法年度內將提交立法會審議的29項主要法例和擬提交時間，包括擬於上半年度或下半年度提交、為落實二十三條立法的《維護國家安全條例草案》，以完善維護國家安全的相關法律。



根據香港特區基本法第二十三條，“香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。”



香港國安法的實施有效保障了香港恢復穩定，而為基本法第二十三條立法，將可夯實規管叛國、煽動叛亂、竊取國家機密、外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動、香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫5類罪行的法律基礎。香港特區政府昨日向立法會提交2024立法年度內將提交立法會審議的29項主要法例和擬提交時間，包括擬於上半年度或下半年度提交、為落實二十三條立法的《維護國家安全條例草案》，以完善維護國家安全的相關法律，並就相關事宜訂定條文。同時，政府還計劃於今個立法年度下半年度提交網絡安全（關鍵基礎設施）條例草案（詳刊A2）。



香港特區政府保安局在回覆傳媒查詢時表示，特區政府會適時展開公眾諮詢，並在今年內完成立法。



香港各界人士昨日在接受香港文匯報訪問時表示，二十三條立法刻不容緩，在擬定相關條例時，要全面涵蓋可能出現的各類形式手段的罪行，還要特別留意難以輕易識別的狡猾的犯罪手段，確保有關立法的完整性和前瞻性。