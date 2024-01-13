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國家發展改革委推出第七批重大外資項目
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2024-01-13 14:28:38
中評社北京1月13日電／據新華社報導，國家發展改革委近日推出第七批標誌性重大外資項目，計劃總投資合計超過150億美元。
國家發展改革委有關負責人介紹，上海莫德納醫藥研發生產基地、江蘇泰州新浦化學高端化學品項目等11個外資項目被列為第七批標誌性重大外資項目，入選項目數量屬歷次最多，涉及生物醫藥、汽車製造、新能源電池、化工等多個領域。
據介紹，截至目前，前六批40個重大外資項目共完成投資730億美元。
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