國家發展改革委推出第七批重大外資項目

中評社北京1月13日電／據新華社報導，國家發展改革委近日推出第七批標誌性重大外資項目，計劃總投資合計超過150億美元。



國家發展改革委有關負責人介紹，上海莫德納醫藥研發生產基地、江蘇泰州新浦化學高端化學品項目等11個外資項目被列為第七批標誌性重大外資項目，入選項目數量屬歷次最多，涉及生物醫藥、汽車製造、新能源電池、化工等多個領域。



據介紹，截至目前，前六批40個重大外資項目共完成投資730億美元。