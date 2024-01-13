習近平會見比利時首相德克羅

1月12日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的比利時首相德克羅。 中評社北京1月13日電／據新華社報導，1月12日下午，國家主席習近平在人民大會堂會見來華進行正式訪問的比利時首相德克羅。



習近平指出，中方高度重視中比關係發展。中比建交53年來，各領域合作成果豐碩，惠及兩國人民。中比都是經濟全球化的受益者，在抵制保護主義、維護自由貿易方面有共同利益。中方讚賞首相先生多次公開發聲反對“脫鈎斷鏈”，歡迎比利時企業來華投資興業，願為他們提供良好營商環境，也希望比方為中國企業提供公正、透明、非歧視的營商環境。雙方可以結合各自優勢，擴大在交通物流、生物制藥等傳統領域合作，探討打造綠色發展、數字經濟等合作新增長點。雙方要鼓勵兩國政府部門、立法機構、地方省市加強交往對話，擴大雙向旅遊和留學生交流，互辦大型文化活動，開展大熊貓保護研究，不斷增進相互瞭解和民間友好，為中比關係注入新動力、拓展新前景。中方願同比方加強在聯合國等多邊框架內溝通，就應對氣候變化、保護生物多樣性等議題開展合作。



習近平強調，中國對歐政策保持長期穩定，始終視歐洲為中國的合作夥伴，希望歐洲作為多極世界中的重要力量，發揮積極和建設性作用。面對變亂交織的國際形勢，中歐之間需要架更多的“橋”。雙方應該更加緊密合作，推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，共同促進世界的和平、穩定、繁榮。中方願同歐方一道努力，推動中歐關係在新的一年里穩中有進，希望比利時作為歐盟輪值主席國為此發揮積極作用。

