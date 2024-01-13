中國代表：反對強迫轉移巴勒斯坦人民

中評社北京1月13日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表張軍12日在安理會巴以問題公開會上發言，強調必須堅決反對任何針對巴勒斯坦人民的強迫轉移。



他說，本輪巴以衝突爆發將近100天，已有超過2.3萬名加沙民眾、200多名聯合國人員和記者喪生，加沙90%的人口流離失所。立即停火已成為國際社會壓倒性的呼聲，但一個安理會常任理事國卻以種種理由否決安理會就此達成共識，這是對國際公平正義和安理會權威的公然蔑視。一些人平時總把保護人權、預防種族滅絕掛在嘴邊，面對加沙慘絕人寰的境況卻裝聾作啞、遮遮掩掩、轉移視線，這是赤裸裸的雙重標準。國際社會必須排除一切干擾，採取有力行動，平息戰火、拯救生命、恢復和平。



第一，必須堅決反對任何針對巴勒斯坦人民的強迫轉移。把200萬民眾驅離加沙，把加沙變成沒有人煙的所謂“安全區”，這種可怕的想法如果付諸實施，將構成國際法上的嚴重罪行，徹底斷送“兩國方案”的前景。



第二，必須採取一切措施緩解人道災難。以色列必須保障人道工作人員安全，為人道救援工作提供全面配合。中方支持安理會採取進一步行動，為充足的人道物資安全、快速、暢通進入加沙掃清障礙。



第三，必須以最大的緊迫感推動實現停火。衹有停火，才能避免更大平民傷亡和人道災難，避免把整個中東地區捲入浩劫。但令人擔憂的是，當前非但看不到立即停火的前景，形勢還在朝著衝突擴大化的方向發展。



張軍表示，中方敦促國際社會，特別是有重要影響的國家，把實現停火作為當前壓倒一切的緊迫任務。中方對巴以衝突對紅海局勢的外溢影響表示關切，美國、英國對也門的軍事行動無疑只會加劇地區緊張局勢。