首個鄉村振興用地政策指南出台（政策解讀）

中評社北京1月13日電／據人民日報報導，自然資源部辦公廳2023年底印發《鄉村振興用地政策指南（2023年）》（以下簡稱《指南》）。“這是我國首個鄉村振興用地政策指南，也是第一個針對鄉村振興用地政策的‘工具包’。”自然資源部國土空間用途管制司司長趙毓芳說，《指南》旨在通過優化國土空間格局、強化用途管制、積極盤活存量等系列舉措，切實提升自然資源領域服務保障鄉村振興用地的能力，提高基層用地管理水平，更好地服務地方經濟發展。



以條目加清單形式梳理用地政策



2023年中央一號文件明確提出：“積極盤活存量集體建設用地，優先保障農民居住、鄉村基礎設施、公共服務空間和產業用地需求，出台鄉村振興用地政策指南。”



趙毓芳介紹，自然資源部出台了一系列文件和一攬子政策舉措，做好鄉村振興土地要素保障，明確了科學推進村莊規劃編制管理，加強建設用地計劃指標保障，改進耕地保護措施，完善增減掛鈎節餘指標跨省域調劑政策，盤活利用集體建設用地等支持政策。



針對基層反映鄉村用地方面政策文件繁多、條文分散，實踐中存在政策不會用、不敢用等問題，自然資源部編制《指南》，在系統梳理鄉村振興用地政策的基礎上，指導地方用足用好政策。浙江大學新農村發展研究院常務副院長王珂表示，《指南》以條目加清單的形式，梳理了包括規劃管理、計劃指標、用地審批、土地供應、農村集體建設用地盤活利用、產權登記、資源保護、土地整治等從前端到後端的一系列用地政策保障和要求，形成了一本完整易懂的鄉村振興用地手册。

