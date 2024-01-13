古特雷斯敦促各方避免也門局勢升級

中評社北京1月13日電／據新華社報導，聯合國秘書長古特雷斯12日就美英空襲胡塞武裝多處目標發表聲明，呼籲有關各方遵守安理會第2722號決議，避免使也門緊張局勢進一步升級。



古特雷斯說，美國和英國在一些國家的支持下對也門多處目標發動空襲。他呼籲有關各方必須“全面遵守”安理會第2722號決議，同時強調對紅海地區國際船只的襲擊是“不可接受的”，因為這將危及全球供應鏈的安全，並對全球經濟和人道主義局勢產生負面影響。



古特雷斯重申安理會在第2722號決議中對胡塞武裝的要求，即“立即停止所有此類攻擊”，強調胡塞武裝必須完全遵守該決議。



古特雷斯同時敦促會員國在保護其船只免受攻擊時，必須按照決議中規定的國際法相關條款行事，同時呼籲有關各方為了紅海和更廣泛區域的和平與穩定採取行動，避免使緊張局勢進一步升級。古特雷斯表示，國際社會應盡一切努力確保也門走上通往和平的道路，並強調“迄今為止為結束也門衝突所做的努力不應白費”。



自新一輪巴以衝突爆發以來，也門胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標。胡塞武裝表示，關聯以色列的船只是該組織的“合法打擊目標”，襲擊行動將持續到以色列停止對加沙地帶的軍事打擊為止。聯合國安理會本月10日表決通過第2722號決議，強烈譴責也門胡塞武裝在紅海襲擊商船。



當地時間12日凌晨，也門首都薩那等地遭美軍和英軍空襲。美國總統拜登和英國首相蘇納克隨後證實，作為對胡塞武裝在紅海持續發動襲擊的回應，美軍和英軍對也門境內胡塞武裝進行了打擊。