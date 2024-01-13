中國“智造”閃耀CES舞台

中評社北京1月13日電／據人民日報報導，2024年美國拉斯維加斯消費電子展（CES）9日至12日舉行，來自全球150多個國家和地區的4000多家企業參加這一年度科技盛會。近年來，中國企業一直是CES舞台上的生力軍，今年上千家中國企業“出海”參展，在屏幕顯示、智能家居、人工智能、電動車、清潔能源等諸多領域彰顯中國“智造”的硬實力。



今年參展的中國企業既有海信、TCL、京東方、聯想等知名企業，也有眾多首次亮相的初創企業。



在拉斯維加斯會議中心中央館，海信、TCL等企業占據了展館中心位置，龐大的展示區擠滿觀展和體驗的人群。TCL推出115英寸全球最大QD—Mini LED巨幕電視，以及搭載新一代護眼顯示技術的手機、增強現實技術眼鏡等產品。海信的最新100英寸“卷曲屏”激光電視、小型超輕薄激光電視等通過極致畫質、大尺寸屏幕和生動的視覺效果，刷新沉浸式視聽體驗。獲得“2024 CES創新獎”的海信車用激光顯示技術，則展示了激光顯示在車載領域的極大潛力。



作為領先的物聯網創新企業及全球顯示領域的龍頭企業，京東方展示了氧化物、柔性OLED、8K、Mini LED和BD Cell等一系列前沿顯示技術及車載應用產品。其中備受關注的創新產品是搭載於吉利全新純電動車上的45英寸8K高清一體式貫穿長屏，帶給駕駛者88度廣視角以及8K沉浸視覺體驗。



人工智能技術及相關應用是今年展會最大的熱點。聯想集團攜40多款基於人工智能的全新設備與解決方案亮相，涵蓋眾多個人電腦產品系列。這些人工智能賦能的設備不僅具備強大的性能和高效運算力，還結合了大模型來實現通用場景下的個性化服務。

