司法部2023年審查三千餘件法規規章

中評社北京1月13日電／據人民日報報導，記者12日從司法部獲悉：2023年司法部依法逐件審查備案法規規章3021件，其中地方性法規1967件，地方政府規章873件，部門規章181件；積極辦理依申請審查和信息公開，收到46件公民審查建議，辦理完成44件，切實解決了一批法規規章中存在的違反上位法等突出問題，有效維護了國家法治統一。



據悉，2023年以來，司法部認真貫徹落實黨中央“有件必備、有備必審、有錯必糾”“完善和加強備案審查制度”等要求，高質量推進法規規章備案審查，切實發揮備案審查立法監督作用。初步確認75件法規規章存在與上位法不一致問題並作出處理，對23件規章進行糾錯；發督辦函督促5個部門取消和調整6件規章中的不合理罰款事項。



司法部有關負責人介紹，法規規章備案審查堅持四個原則：一是把是否與黨中央、國務院重大決策部署相符合和國家重大改革方向相一致作為重要審查內容，確保法規規章貫徹黨中央、國務院決策部署不走樣、不偏離。二是嚴格依照法律、行政法規對報送備案的法規規章進行審查，及時推動解決地方和部門立法中存在的違反上位法問題，推動法律規範體系的科學完備、統一權威。三是聚焦群眾所思所念、所憂所盼，加強對涉及生態環境保護、優化營商環境、食品藥品安全等領域法規規章的備案審查，從制度層面推動解決群眾“急難愁盼”。四是立足海南自貿港、河北雄安新區、粵港澳大灣區以及自貿試驗區、新區、開發區等改革需要，研究制定行政權力下放、體制機制創新等方面的審查規範，支持地方探索、積累立法經驗，為深入實施促進區域協調發展戰略提供法治保障。