　我國加強科技企業金融服務

中評社北京1月13日電／據光明日報報導，國家金融監管總局12日發布《關於加強科技型企業全生命周期金融服務的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》提出，要深化金融供給側結構性改革，把更多金融資源用於促進科技創新，不斷提升金融支持科技型企業質效，推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，促進“科技—產業—金融”良性循環，助力高水平科技自立自強和科技強國建設。



《通知》要求，健全組織架構，鼓勵銀行保險機構根據實際完善科技金融工作領導協調機制。做實專門機構，在科技資源集聚的地區，規範建設科技金融專業或特色分支機構。優化管理制度，健全科技貸款盡職免責和不良容忍機制。細化風險評審，分層分類設立科技型企業信用評價模型。強化數字賦能，推動金融業務關鍵環節向數字化、智能化轉型發展。



《通知》明確，鼓勵在防控風險的基礎上加大初創期科技型企業信用貸款投放力度，努力提升科技型企業“首貸率”。優化成長期科技型企業金融服務，拓寬抵質押擔保範圍，規範發展供應鏈金融。提升成熟期科技型企業服務水平，通過共保體、大型商業保險和統括保單等形式，提供綜合性保險解決方案。助力科技型企業加大研發投入，提升知識產權質押融資辦理效率。



《通知》要求，要堅持自主決策、自擔風險、自我約束，落實風險防控主體責任，加強授信管理和貸款資金用途監控，做實業務合規性審查，進一步強化科技型企業金融風險管理。