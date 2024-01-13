以金融支持促進住房租賃市場更好發展

中評社北京1月13日電／據人民網報導，日前，中國人民銀行、國家金融監督管理總局印發《關於金融支持住房租賃市場發展的意見》（以下簡稱《意見》），從加強住房租賃信貸產品和服務模式創新、拓寬住房租賃市場多元化投融資渠道等方面提出17條舉措，支持加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度，培育和發展住房租賃市場，促進房地產市場平穩健康發展。



住房租賃是我國住房體系的重要組成部分，關係著多數新市民、青年人的切身利益，也是房地產市場平穩健康發展的重要一環。黨的二十大報告提出，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度。近年來，相關部門出台了多項支持住房租賃市場發展的政策措施，地方政府、經營主體積極參與，探索加大租賃住房供給，部分金融機構創新推出了相關金融產品和服務，取得了積極成效，形成了有益經驗。



當前，我國房地產市場供求關係發生重大變化，加快住房租賃發展成為房地產市場的重要趨勢。從需求端看，隨著流動人口的不斷增加，城市住房需求日益旺盛，“重購買，輕租賃”的傳統觀念正在逐步被打破，租賃市場日趨活躍。從供給端來看，各地保障性租賃住房建設不斷提速，一批品牌租賃企業快速發展，租賃房源持續增加、房源品質持續提升，租房市場走向“規範化、機構化”日漸成為行業發展的共識。



金融是國民經濟的血脈，也是優化資源配置的重要手段。滿足經濟社會發展對住房租賃的需求，支持擴大租賃住房有效供給，是金融業義不容辭的責任。然而長期以來，由於住房租賃行業周期長、利潤較低，銀行放貸意願不高，相關融資渠道不暢，住房租賃企業面臨融資成本高、融資渠道窄等融資難題。此次出台的《意見》，明確提出了建立健全住房租賃金融支持體系的要求，推動金融業為租賃住房的投資、開發、建設、運營提供多元化、多層次、全周期的金融產品和金融服務體系，有助於實現住房租賃市場的長期、健康、可持續發展。



金融支持住房租賃市場發展，要明確重點和方向，推動住房租賃供給側結構性改革。缺乏高質量供給是住房租賃市場存在的突出問題，金融業要把握行業發展方向，把支持的重點放在大城市，圍繞解決新市民、青年人等群體住房問題，支持各類主體新建、改建和運營長期租賃住房，盤活存量房屋，有效增加保障性和商業性租賃住房供應。需求牽引供給、供給創造需求，住房租賃企業獲得更多金融支持，就能夠為新市民、青年人提供更多的房源、更好的服務，從而推動住房租賃市場供需關係實現更高水平動態平衡，促進房地產市場平穩健康發展。

