【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
賴蕭競總前辦開票之夜 場地已經搭建完成
http://www.CRNTT.com
2024-01-13 15:09:48
民進黨候選人賴清德競選總部舉行開票之夜。（中評社 黃筱筠攝）
中評社台北1月13日電（記者 黃筱筠）2024大選今天下午4點之後結束投票，接著就會進行開票作業。民進黨“賴蕭配”陣營今晚在競選總部前舉行開票之夜，下午場地已經陸續準備完成，從台北市紹興北街到林森南路都已經封路，放了紅色塑膠椅。
媒體區也準備了300多個位置，在開票後將進行國際記者會。電子媒體為了搶拍好的畫面，也都早早來排隊。
2024大選今天投開票，投票時間自上午8時至下午4時。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
柯競總搭舞台看開票 媒體、民眾2點已到場
(2024-01-13 14:56:28)
台中好天氣投票踴躍 上午投票率近五成
(2024-01-13 13:09:19)
投票率能否超過4年前的74.9% 觀察重點
(2024-01-13 13:06:03)
藍選將羅廷瑋把握最後曝光機會 緊跟盧秀燕
(2024-01-13 13:04:48)
賴清德回台南投票 鼓勵父老鄉親踴躍
(2024-01-13 11:57:19)
侯友宜輕鬆投票 笑談選前夜女兒陪吃咸酥雞
(2024-01-13 11:55:46)
蕭美琴完成投票 說要回家洗衣服打掃
(2024-01-13 11:54:31)