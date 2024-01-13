賴蕭競總前辦開票之夜　場地已經搭建完成 　

民進黨候選人賴清德競選總部舉行開票之夜。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月13日電（記者 黃筱筠）2024大選今天下午4點之後結束投票，接著就會進行開票作業。民進黨“賴蕭配”陣營今晚在競選總部前舉行開票之夜，下午場地已經陸續準備完成，從台北市紹興北街到林森南路都已經封路，放了紅色塑膠椅。



媒體區也準備了300多個位置，在開票後將進行國際記者會。電子媒體為了搶拍好的畫面，也都早早來排隊。



2024大選今天投開票，投票時間自上午8時至下午4時。