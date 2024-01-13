人工智能驅動全球消費電子產業變革

中評社北京1月13日電／據新華社報導，2024年美國拉斯維加斯消費電子展（CES）12日落幕。來自全球150多個國家和地區的4000多家企業參加這一年度科技盛會。人工智能技術及相關應用是今年展會最大熱點。



作為全球最大的消費技術產業盛會之一，CES被視為國際消費電子領域的“風向標”。人工智能在展會上占據“C位”，讓人領略到消費電子產業的新風向。芯片、個人電腦、機器人、智能汽車、智慧家居、數字醫療、遊戲……展會上，人工智能在各領域全面開花，成為消費電子形態革新的“助燃劑”。



科技巨頭紛紛在人工智能芯片、語音識別、人臉識別等領域“秀肌肉”。通過攝像頭和人工智能技術為視力障礙人士指路的“導航眼鏡”；根據用戶個性化需求烹飪烤肉的“智慧烤架”；將行走速度提升3倍的“月球漫步鞋”……人工智能賦能的創新產品遍布展廳。



聯想集團攜40多款基於人工智能的全新設備與解決方案亮相，其中，10餘款人工智能個人電腦成為一大亮點。聯想集團董事長兼首席執行官楊元慶接受新華社記者採訪時表示，人工智能飛速發展，正對個人電腦產業產生很大影響，電腦將成為更強的生產力工具。



他表示，人工智能個人電腦具備幾大核心特質：能夠運行經過壓縮和性能優化的個人大模型，具備更強算力和更大的存儲，能夠實現更順暢的自然語言交互，以及更可靠的安全和隱私保護。



過去一年，生成式人工智能和大模型的飛躍式發展，引發全球關注。在消費電子產業中，人工智能大模型正在消費電子產品的邊緣、端側推動新一輪科技創新浪潮。



業內人士認為，人工智能應用場景革新了消費電子終端人機交互的體驗，加速各類終端電子化、智能化進程，將對消費電子產業鏈產生巨大影響。

