“債務陷阱”？研究表明中國貸款更“管用”

（來源：中國日報） 中評社北京1月13日電／當前發展中國家面臨的緊迫問題是發展融資缺口。一些西方政客將中國對發展中國家的貸款視作“債務陷阱”，無視其助推債務國經濟增長、促進工業發展、為當地建設提供可持續資金保障的重要作用。研究表明，相比美西方金融機構，中國的貸款更有利於債務國經濟增長，並且在促進工業發展等方面有突出優勢。



當前發展中國家面臨的緊迫問題是發展融資存在巨大缺口。為了實現聯合國可持續發展目標，發展中國家需要在基礎設施、糧食安全、氣候變化以及健康和教育等領域進行大規模投資，資金缺口為2.5萬億美元。



與此同時，根據聯合國的統計，截至2022年，發展中國家的外債存量達到11.4萬億美元，同十年前相比增長了一倍。發展中國國家，特別是低收入發展中國家的債務還本付息壓力沉重。



由於疫情衝擊，發展中國國家的債務形勢進一步惡化。聯合國《2022年可持續發展融資報告——彌合融資鴻溝》指出，平均而言，最貧窮的發展中國家需要將其財政收入的14%用於償付債務利息，這一比例幾乎是發達國家（3.5%）的4倍。在全球範圍內，由於疫情，許多發展中國家被迫削減本該用於教育、基礎設施等領域的預算。



2020年，G20提出了“暫緩最貧困國家債務償付倡議”，自2020年5月到2021年12月，債權國已經暫停了48個低收入國家共計129億美元的外債償付，其中中國的貢獻最大。隨後，G20又提出《緩債倡議後續債務處理共同框架》，以幫助這些國家重組債務和解決違約或久拖不決的流動性問題。



中國對低收入發展中國家的貸款在全球金融危機爆發後迅速增長，現在中國已遠遠超過巴黎俱樂部成員國的貸款規模，成為低收入發展中國家的第一大債權人。



一些西方學者認為，中國正在重蹈西方投資者上世紀70年代的覆轍，把很多投資浪費在無法帶來任何經濟效益的“白象項目”上，如無人使用的港口等。另一種觀點指出，相比傳統債權人，中國貸款對債務國償債能力考慮得較少，會損害債務國的經濟增長前景和債務可持續性。還有觀點認為，中國貸款模式由政府和國有銀行主導，存在條款不透明、過於商業化、項目管理不規範等問題。西方一些政客甚至把中國貸款看作一種“債務陷阱”，是迫使債務國在無法償債時做出不公平讓步的外交手段。

