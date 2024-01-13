廣西電網原黨委書記、董事長揣小勇接受調查

中評社北京1月13日電／據中央紀委國家監委網站報導，據南方電網紀檢監察組、雲南省紀委監委消息：南方電網廣西電網有限責任公司原黨委書記、董事長揣小勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受南方電網紀檢監察組和雲南省監委紀律審查和監察調查。