廣東省肇慶市原副市長陳家添被雙開

中評社北京1月13日電／據中央紀委國家監委網站報導，據福建省紀委監委消息：日前，經中共福建省委批准，福建省紀委監委對寧德市委原常委、秘書長吳允明嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，吳允明長期在重要領導崗位工作，既想當官又想發財，完全喪失一名黨員領導幹部應有的原則和底線，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品禮金；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，違規為他人謀取人事利益；為官不廉，通過向管理服務對象投資、放貸獲取大額回報；違反工作紀律，違規干預和插手建設工程項目承發包；將公權力異化為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、土地置換、資金撥付、組織人事等方面謀利，非法收受巨額財物。



吳允明嚴重違反政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》《行政機關公務員處分條例》等有關規定，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予吳允明開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌職務犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。