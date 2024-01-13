普京稱將訪爭議島嶼　日本表關切

2023年12月14日，俄羅斯總統普京在首都莫斯科舉行的“年度盤點”活動上講話。（來源：新華社） 中評社北京1月13日電／據新華社報導，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京11日說，南千島群島（日本稱北方四島）適合發展旅遊業，他“一定會”到訪當地。日本政府12日對此表示關切，稱將視情況作出回應。



普京11日在俄遠東地區哈巴羅夫斯克市出席一場會議時，一名庫納希爾島（日本稱國後島）居民問及該島旅遊業相關問題。普京回答，在南千島群島發展旅遊業是“正確方向”。



他說：“我聽說那裡非常有意思，但遺憾的是我沒有去過。我一定會去。”



針對普京的表態，日本內閣官房長官林芳正12日在記者會上說，日方已經注意到俄方領導人的言論，不予置評。日方將密切關注相關動向，根據情況作出適當回應。他同時表示，日本將繼續對俄實施制裁並支援烏克蘭。



俄日關係一直受領土爭議困擾。這些島嶼在俄羅斯被稱為伊圖魯普島、庫納希爾島、希科坦島和哈博邁群島，在日本稱為擇捉、國後、色丹和齒舞群島。日本將四島稱為北方四島，俄羅斯稱之為南千島群島。這些島嶼二戰前屬於日本，二戰後被蘇聯占領，蘇聯解體後由俄羅斯作為繼承國實際控制。俄日因這些島嶼的歸屬問題爭議不斷，雙方至今未締結和平條約。



俄總理米哈伊爾·米舒斯京等政府高官近年多次登島，引發日本政府抗議。



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