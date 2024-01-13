“吉林一號”實現星間激光超高速高分辨遙感影像傳輸

中評社北京1月13日電／據光明日報報導，日前，長光衛星利用自主研製的“吉林一號”平台02A01星、平台02A02星，成功開展了我國首次星間激光100Gbps超高速高分辨遙感影像傳輸試驗，該項技術達到國際先進水平。



2015年10月7日，由長光衛星自主研製的我國首顆商用高分辨率遙感衛星“一飛衝天”。至今，長光衛星已成功實現了“百星飛天”的階段性目標，並逐步成為全球重要的航天遙感信息來源。



隨著遙感衛星星座時間分辨率、空間分辨率的不斷提高，如何進一步提升數據回傳的時效性成為大型遙感衛星星座面臨的共性問題。2021年11月，長光衛星組建攻關團隊，自主研製基於業務化應用的高帶寬、多模式、高精度星間激光通信終端，穩步推進星間激光通信關鍵技術的驗證工作。團隊攻克了高耦合效率多光軸一致性裝配、高精度捕獲跟蹤控制、高帶寬相幹通信等關鍵技術，不僅推動了我國空間激光通信技術的發展，也為未來的空間通信提供了更加先進、可靠的解決方案。



長光衛星星間激光通信技術負責人邢斯瑞介紹，到今年1月10日，長光衛星先後完成了10Gbps及100Gbps速率的星間高速激光通信測試，數據傳輸穩定正常，並將星間傳輸的高分辨遙感影像進行了成功下傳。星間激光超高速通信的成功，對遙感數據的快速回傳及在軌實時監測具有重要意義。同時，星間、星地激光超高速通信的業務化應用也將為互聯網衛星星座的大規模組網建設提供重要的技術支撐。