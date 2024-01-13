也門胡塞武裝宣佈將打擊美英兩國“所有利益”

中評社北京1月13日電／美英兩國12日打擊也門胡塞武裝多處目標後，該武裝“最高政治委員會”當天發表聲明說，將打擊“美國和英國的所有利益”。與此同時，中東地區國家對美英兩國和胡塞武裝之間衝突升級表示嚴重關切，一些國家譴責美英兩國侵犯也門主權的行為，認為這將進一步導致地區緊張局勢升級。



新華社報導，也門首都薩那等地當地時間12日凌晨遭美軍和英軍空襲。此後，美軍在也門當地時間13日凌晨再次對胡塞武裝目標進行了打擊。



也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞12日發表聲明說，這是“野蠻的侵略”，胡塞武裝將毫不猶豫地打擊“陸地和海上的所有敵對目標”，並將繼續“阻止以色列船隻或前往以色列的船隻在阿拉伯海和紅海航行”。胡塞武裝“最高政治委員會”當天也發表聲明說，“美英的所有利益都已成為合法（打擊）目標”。



也門政府12日發表聲明說，美英上述軍事行動是對胡塞武裝威脅紅海航運安全的回應。聲明強烈譴責胡塞武裝“出於宣傳目的將國家拖入軍事對抗”，並“誤導性地”將襲擊紅海航運船隻的行動與支持巴勒斯坦人民聯繫起來。也門民眾則普遍對美英的襲擊表示不滿，對外國干涉也門內政有強烈抵制情緒。很多也門人認為，西方國家的介入只會加劇也門複雜的社會政治局勢。



土耳其總統埃爾多安12日譴責美英在本地區“過度”使用武力，稱美英渴望把紅海變成“血腥屠殺場”。



伊拉克也對美英針對胡塞武裝目標發動空襲表示譴責。伊拉克外交部12日發表聲明說，伊方尊重維護國際水域航行自由的努力，但此次美英空襲是對也門國家主權的侵犯，擴大衝突範圍無益於解決根本問題，只會導致風險持續外溢擴散。

