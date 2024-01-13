越南國家主席武文賞會見李書磊

中評社北京1月13日電／據新華社報導，1月11日，越南國家主席武文賞在河內會見率中共代表團訪越並出席第十八次中越兩黨理論研討會的中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊。



李書磊轉達習近平總書記、國家主席對武文賞國家主席的親切問候。李書磊說，2023年12月習近平總書記對越南進行國事訪問取得圓滿成功，開啟了中越關係發展新階段。中方願同越方一道落實好兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，進一步加強交往、深化合作，推動構建具有戰略意義的中越命運共同體。



武文賞請李書磊轉達對習近平總書記、國家主席的良好祝願，表示習近平總書記訪越是越中關係發展史上的重要里程碑。越方將發展對華關係作為頭等優先和戰略選擇，願同中方加強各層級交往，深化各領域交流合作，夯實兩國關係的社會民意基礎。



訪越期間，李書磊還分別會見越共中央政治局委員、中央理論委員會主席阮春勝，越共中央政治局委員、胡志明市市委書記阮文年，同越共中央書記處書記、中央宣教部部長阮仲義進行會談，出席加強中越學術文化交流座談會。以“現代化建設中加強生態環境保護的經驗和做法”為主題的第十八次中越兩黨理論研討會12日在胡志明市舉行，李書磊出席並作主旨報告。



（來源：新華網）